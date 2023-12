A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, promoveu nesta quarta-feira (27) uma reunião para alinhamento das ações de combate a rachas em vias públicas da cidade. O encontro do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) ocorreu em caráter extraordinário e teve a participação de representantes dos órgãos de segurança.