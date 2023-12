Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (5), após policiais federais encontrarem quatro granadas enviadas a partir de uma agência dos Correios no bairro Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. O material estava endereçado para Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As informações são do jornal O Globo.