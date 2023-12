O corpo de um homem foi localizado na manhã deste domingo (3) dentro de um riacho no bairro Dona Carlota em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A Brigada Militar foi acionada por volta de 10h quando moradores viram marcas de sangue e objetos pessoais nas proximidades do local onde o cadáver foi localizado. O Corpo de Bombeiros fez buscas e encontrou a vítima morta dentro da água.