A família de mais um idoso apontou supostas irregularidades no Lar Evangélico Vovó Luiza, na zona sul de Porto Alegre. O filho de um homem de 62 anos que estava internado no local contou à reportagem da RBS TV nesta quinta-feira (9) que, após insistir, conseguiu entrar no abrigo e encontrou o pai com um quadro de sarna. Ele acrescenta que a dona da clínica contraiu dois empréstimos em nome do idoso que, somados, chegam a R$ 18 mil.