Uma submetralhadora e um fuzil 762 foram apreendidos, nesta terça-feira (24), com três suspeitos em Caxias do Sul. Com eles, a Brigada Militar (BM) também encontrou duas espingardas, quatro revólveres, quatro coletes a prova de balas, dinheiro, munição e celulares.

Brigada Militar / Divulgação

Por volta das 11h30min, moradores de um prédio no centro da cidade acionaram a BM por suspeita de um HB20 estacionado há dias na garagem. Quando foram até o local, os policiais encontraram os três jovens no apartamento com três revólveres e dois coletes a prova de balas. Testemunhas contaram aos PMs que havia movimentação contínua no imóvel e que viam homens encapuzadosno local.

Conforme a BM, Maicon Rafael da Silva, 28 anos, indicou que havia mais armas guardadas em uma chácara em Fazenda Souza, no interior do município. Lá, foram localizadas as armas longas.