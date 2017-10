Polícia Civil apreendeu cerca de 130 kg de maconha em residência que servia de depósito em Novo Hamburgo Polícia Civil / Divulgação

Por volta das 21h30min deste sábado (14), depois de três meses de investigação, uma operação da Polícia Civil, com 11 agentes agentes de delegacias da região do Vale do Caí, apreendeu mais de 130 kg de maconha em uma residência que servia de depósito para o tráfico de drogas em Novo Hamburgo. A casa, que fica no bairro Roselândia, estava desocupada no momento em que a polícia chegou ao local. Até o momento, ninguém foi preso.

A droga, que seria distribuída na região do Vale do Caí, estava dividida em 166 tijolos de maconha. A investigação, comandada pelo delegado Paulo Ricardo Costa, acredita ter identificado grande parte dos suspeitos envolvidos nesta facção criminosa, que seria responsável pelo abastecimento e comérico da droga na Região Metropolitana.

— Pela nossa investigação, constatamos que este grupo usa uma espécie de depósito itinerante. Para não levantar suspeitas, eles mudam a residência que serve para abastecer a droga. Hoje, tivemos acesso a uma informação que confirmou o local de um dos depósitos deste bando — explica o delegado Paulo Ricardo Costa.

Segundo a Polícia Civil, a residência que servia de depósito para as drogas era rodeada de vizinhos de ambos os lados. Durante vários dias, policias ficaram de campana, acompanhando as movimentações do depósito.

— Por temer os criminosos, os vizinhos acabam não denunciando este tipo de situação. Acreditamos que sejam várias bandidos envolvidos nesse esquema, que conta com distribuição, abastecimento e mercancia — afirma o delegado.