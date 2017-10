Um homem foi morto a facadas no bairro Floresta, na tarde desta segunda-feira (23), na zona norte de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, a vítima ainda não identificada foi morta na Rua Hoffmann, na altura do número 285.

A perícia já esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Porto Alegre. Ainda não há suspeito do crime.

Conforme levantamento da editoria de Segurança dos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho, este é o nono assassinato do ano no bairro — sete homicídios e dois latrocínios.