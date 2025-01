RS receberá mais de 55 mil testes rápidos de dengue na próxima semana

Iniciativa busca ampliar a identificação precoce dos casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes. Raquel Portugal / Fiocruz Imagens

Pela primeira vez, testes rápidos para diagnóstico da dengue serão distribuídos pelo Ministério da Saúde a todos os Estados brasileiros. Para o RS, serão destinadas 55.850 unidades. A previsão é de que os exames estejam em solo gaúcho em 29 de janeiro.

Para todo o país, serão 6,5 milhões testes entregues, representando um investimento superior a R$ 17,3 milhões aos cofres públicos. O processo de aquisição dos itens foi iniciado em 2024.

A iniciativa busca ampliar a identificação precoce dos casos, sobretudo em municípios distantes ou com acesso limitado a serviços laboratoriais.

Forma de abastecimento

Inicialmente, serão ofertados 4,5 milhões de testes para todo o país. A entrega deve começar na próxima semana. O ministério não detalhou o calendário de todo o país, mas informou a Zero Hora que as primeiras unidades devem chegar em 29 de janeiro no RS.

Segundo a pasta, a distribuição por Estado levou em consideração a proporção de notificações de casos suspeitos por unidade federativa entre as semanas epidemiológicas 27/2024 e 2/2025.

Durante esse período, que teve início em 30 de junho de 2024 e seguiu até 11 de janeiro, o RS registrou pelo menos 11,3 mil casos de suspeita da doença, segundo a nota técnica da pasta.

São Paulo, que ficará com a maior fatia dos testes — cerca de 2 milhões — contabilizou mais de 410 mil notificações da doença durante o período estipulado pela pasta para análise da distribuição do material. Na sequência, aparece Minas Gerais, com 82 mil casos suspeitos e 405 mil testes, e Paraná, com 72 mil registros de suspeita da doença e 359 mil exames rápidos.

Cada Estado possui diferentes desafios no enfrentamento à dengue. Em 2024, por exemplo, o cenário havia sido desafiador no RS com ao menos 281 mortes causadas pela doença em razão de diversos fatores, como as condições climáticas. Em 2025, deve haver uma pequena melhora, analisam especialistas, contudo, reflexos da enchente de maio podem influenciar na propagação da doença.

Tendo em vista os desafios para conter a propagação da dengue, o restante dos quase 2 milhões de exames que não serão distribuídos inicialmente ficarão em um estoque estratégico para atender localidades que eventualmente apresentem um acréscimo no número de casos ao longo do ano.

Tipos de testes

Conforme o Ministério da Saúde, a iniciativa é pioneira no país, ou seja, será a primeira vez que esse tipo de teste será enviado pela pasta aos Estados para a detecção da doença.

O Sistema Único de Saúde (SUS) já possui outros dois tipos de exames para identificação da dengue — o de biologia molecular e o sorológico —, que estão disponíveis nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen). Os testes rápidos serão uma terceira opção para identificar e conter o espalhamento da doença.

Esse tipo de exame consegue detectar a presença do vírus da dengue em cerca de 15 minutos, sendo mais ágil do que os outros tipos, apesar de não ser capaz de identificar o sorotipo, ou seja, o tipo de infecção. Ele estará disponível na rede pública de saúde.

A dengue

A dengue é uma doença febril causada por vírus, caracterizada principalmente por febre alta de início rápido.

A principal forma de transmissão é pela picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti.