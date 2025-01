Calor, falta de higienização e má conservação dos alimentos: os fatores que contribuem para os casos de gastroenterite 

Pessoas devem procurar a emergência em casos de mal-estar, falta de apetite, fezes com sangue e muco, além de febre. Ronald Mendes / Agencia RBS

Com as temperaturas mais altas no verão e maior circulação de pessoas nas praias, emergências e atendimentos em saúde registram procura de pacientes com sintomas de gastroenterite, como diarreia, vômitos e febre.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou uma média de quatro pessoas internadas nos hospitais do SUS por problemas gastrointestinais nos últimos dias. A pasta salienta que, nas unidades de saúde, a demanda é padrão para o período do ano.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, não há elementos que configurem surto da doença, mas há casos nos últimos meses que chamaram atenção envolvendo alimentos e água.

Em Pelotas, por exemplo, o Ministério Público investiga surto de intoxicação alimentar após o consumo de torta fria de frango, no fim do ano passado. Ao menos 97 pessoas foram diagnosticadas com problemas estomacais.

Em Porto Alegre, o Hospital Divina Providência, no bairro Glória, foi o único que registrou aumento expressivo em relação ao mesmo período do ano passado, com quase o dobro das ocorrências (veja detalhes abaixo).

Para o coordenador da emergência do Hospital Divina Providência, João Lucas Variani, o crescimento tem relação com a época do ano em razão do calor, falta de higienização das mãos e da comida, e má conservação de alimentos. Contato com a água em regiões com problemas de saneamento básico, como em algumas praias, também podem ser associadas.

— Tem muitos pacientes da nossa instituição que viajam para o Litoral. A gente vê que tem a maior incidência no Litoral de vírus de gastroenterite. As bactérias no mar, na areia. No mar, a gente acaba tomando algum golinho de água e pode acontecer de infectar — explica o médico.

O especialista aponta que ainda não se sabe se os casos são provocados por vírus ou bactéria, já que os sintomas são parecidos e podem acontecer nas duas situações.

— Na maioria das vezes, é por ingestão de algum alimento que não estava muito bem armazenado, fora da geladeira. Isso mais na questão de uma gastroenterite de causa bacteriana. E alguma alteração mais viral que a gente pensaria, seria pelo contato com algumas outras pessoas que tivessem um quadro de gastroenterite viral mesmo — esclarece.

Cuidados

Para evitar a doença, a orientação dos médicos é lavar bem as mãos, tomar água potável e evitar beber da torneira em locais sem saneamento, além de limpar os alimentos e conservar na temperatura adequada.

As pessoas devem procurar a emergência em casos de mal-estar, falta de apetite, fezes com sangue e muco, além de febre.

Situação de cada hospital

A reportagem de Zero Hora fez um levantamento em emergências de nove hospitais públicos e privados de Porto Alegre para verificar a procura.

Divina Providência

Nos primeiros 20 dias de janeiro deste ano, foram 292 pacientes com diagnóstico de gastroenterite de um total de 1.827 atendimentos, o que representa 16%. No mesmo período do ano passado, 150 tiveram diagnóstico entre os 1.813 atendimentos realizados, cerca de 8% do total.

Comparando 2024 e 2025, houve um aumento expressivo do diagnóstico de gastroenterite em aproximadamente 94,6%, ou seja, quase o dobro em relação ao ano anterior.

A tendência de aumento dos casos vem desde dezembro de 2024, quando foram contabilizados 324 casos.

Hospital Conceição

Considerando a média de atendimentos por dia, o hospital analisa que não houve aumento de casos no período de janeiro de 2025.

Na zona norte de Porto Alegre, o Hospital Conceição registrou 289 casos diarreia e dor abdominal nos primeiros 20 dias de janeiro. Em todo o mês de janeiro do ano passado, foram 657.

Em dezembro de 2024, foram 571 registros. No mesmo período do ano anterior, o número ficou semelhante, com 569.

Santa Casa

Na emergência SUS, não há nenhum cenário envolvendo esse tipo de atendimento. A prioridade é para alta complexidade e há cenário de superlotação, por isso atendimentos de menor complexidade acabam nem chegando.

Na emergência particular e convênio, aumentou 4% o número de atendimentos desses casos em relação ao começo do mês. A instituição avalia isso como pouco significativo para que contribua com a informação de um surto.

Hospital da Restinga

A instituição confirma que teve casos em seis colaboradores nos últimos dias. São dois enfermeiros e uma fisioterapeuta, além de três servidores da higienização. Sobre os pacientes, o atendimento é considerado normal.

O hospital está com superlotação na emergência em função de outras estarem com restrições.

Vila Nova

O Hospital Vila Nova também diz que não há registro de aumento em relação ao número de casos no mesmo período do ano passado.

O coordenador médico da emergência, Fernando Álvares, explica que os casos atuais são leves e com tratamento simples de realizar.

— Todos geralmente com evolução benigna. Em quatro a cinco dias, tendem a se resolver sozinhos, principalmente com hidratação e controle sintomático, controle do vômito. Então, até agora, tudo normal para o esperado, nada fora do que vinha se apresentando ultimamente — salienta.

Hospital de Clínicas

Não registra casos do tipo. A emergência opera com restrição.

São Lucas da PUCRS

Não foi notado nenhum aumento e nem casos de gastroenterite.

Moinhos de Vento

Os casos estão normais. Nenhum número acima da média.

Mãe de Deus