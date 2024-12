Atingida por incêndio há um ano, ala do Hospital Independência deve ser reaberta em 2025

Hospital recebeu recursos de instituições para implantar ala destinada a pacientes com covid-19 durante a pandemia.

Uma ala do Hospital Independência, que foi atingida por um incêndio em dezembro de 2023, passa por reforma e deverá ser reaberta entre março e abril de 2025, conforme o diretor-técnico da instituição, Ângelo Chaves. O local possui 34 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), que estão bloqueados.

As obras começaram no dia 17 de outubro e são estimadas em R$ 3,5 milhões. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o valor será custeado por meio do seguro da hospital. Os trabalhos são executados pela empresa R2 Engenharia LTDA, vencedora de licitação para a reforma.