Campanhas falsas usam nome de criança com doença rara no Litoral Norte; família busca arrecadar R$ 16 milhões

Uma família de Capão da Canoa, no Litoral Norte, vive uma longa jornada em busca do tratamento do filho, de 10 anos. Lorenzo Silveira foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne e precisa de uma medicação que custa R$ 16 milhões. No entanto, golpistas estão se aproveitando da causa e enganando quem busca auxiliar o menino.