Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram no último sábado (9), durante um show da turnê Numanice 3 em São Paulo, que estão à espera do primeiro filho. Em entrevista ao Fantástico, o casal revelou que escolheu um método de reprodução assistida chamado Reception of Oocytes from Partner (Traduzido para o português como Ropa, Recepção de Óvulos da Parceira).