Há um mês, a dona de casa Diulia Passos Magalhães, 34 anos, percorre de ônibus diariamente o trajeto de 123 quilômetros entre Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, e Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O primeiro filho dela e do marido Vagner Andrade Lopes, 37 anos, está hospitalizado, após nascer prematuro, com 29 semanas de gestação.