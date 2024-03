O taping, uma técnica que usa bandagens funcionais elásticas, é muito usado em atletas no tratamento de lesões e tensões musculares e articulares, mas agora também tem sido utilizado em mulheres no pós-parto. O objetivo, segundo os fisioterapeutas, é ativar a musculatura abdominal, estimular a circulação sanguínea, reduzir o inchaço do corpo e ainda auxiliar no processo de cicatrização.