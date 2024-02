Depois de dois adiamentos, o Centro de Tratamento Oncológico (Ceton) do hospital Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre, começou a operar na manhã desta terça-feira (6). A estrutura do espaço já estava pronta desde o dia 15 de novembro, mas o funcionamento foi adiado sucessivas vezes por entraves burocráticos, que envolviam aditivos contratuais com a prefeitura de Porto Alegre.