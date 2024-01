Não há suspeitas de entrada da subvariante da covid-19 JN 2.5 (subvariante da Ômicron) no Rio Grande do Sul. A informação foi transmitida por Tani Ranieri, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), órgão vinculado à Secretaria Estadual da Saúde (SES). A linhagem foi confirmada pela primeira vez no Brasil pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso, em sequenciamento realizado entre 16 e 18 de janeiro. A cepa já havia sido identificada no Canadá, França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido.