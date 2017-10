Publicada no periódico American Journal of Obstetrics and Gynecology, uma revisão sobre a placentofagia humana garante que a ingestão não só é nula em benefícios como aumenta o risco de infecções bacterianas e virais nos bebês. Mas eles não são os únicos afetados. O levantamento mostra que, ao contrário do que pregam os defensores do método, mulheres que comem a placenta não aumentam o índice de ferro no organismo. Pelo contrário, ficam expostas às substâncias tóxicas do órgão que podem ser transmitidas ao bebê pela amamentação.