Ensino médico em xeque: o alerta do Cremers para a formação de qualidade no RS 

Em fevereiro de 1808, nascia a primeira escola de Medicina no Brasil. Localizada em Salvador, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, abriu as portas para que outras universidades ao redor do país seguissem o mesmo exemplo e ampliassem a sua rede de ensino. A partir disso, estados em todo o país começaram a ofertar mais vagas e formar novos profissionais. Até 2021, mais de 520 mil médicos já estavam formados, segundo o relatório A profissão e a formação médica no Brasil do Ministério da Saúde.