Hospital São Lucas da PUCRS reabre emergência do SUS nesta segunda-feira

Eventos climáticos causaram danos ao prédio de emergência do SUS do Hospital São Lucas ao longo de 2024.

A emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) vai voltar a funcionar nesta segunda-feira (22), às 8h. A reabertura foi confirmada pela Prefeitura de Porto Alegre e ocorre após a conclusão das obras no piso, encerradas neste sábado (18).