Por que há uma faixa a menos na descida da Castelo Branco para o corredor de acesso em Porto Alegre? Entenda o motivo

Há cerca de uma semana, quem chega a Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco e Túnel da Conceição, se depara com uma restrição de faixa na descida ao corredor de acesso. A situação acaba pegando alguns motoristas desavisados.

Cones foram posicionados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) na faixa da direita ainda no trecho da alça da Castelo Branco, e depois na faixa da esquerda na parte que está sobre a estrutura construída na enchente de maio de 2024, conhecida como corredor de acesso.

Com a mudança, quem vem do sentido Interior ou Região Metropolitana, acaba tendo que fazer um ligeiro S na alternância entre as faixas.

Segundo a EPTC, a medida foi tomada para compatibilizar a circulação em apenas duas faixas e reduzir a velocidade no trecho:

— A medida é para redução de velocidade. Ali em cima do viaduto, se chegava da Avenida Castelo Branco em três pistas. E no corredor de acesso são duas. Assim, os motoristas não precisam acelerar para ocupar a pista um do outro — explica o diretor de Operações da EPTC, Carlos Pires.

Local aguarda obras de melhoria

A prefeitura de Porto Alegre pretende lançar ainda em 2025 a licitação que prevê melhorias no trecho elevado da Rua da Conceição, com o objetivo de aumentar a segurança viária no local, reforçar a iluminação e o sistema de drenagem.

A estrutura do corredor de acesso também deve receber tratamento paisagístico para amenizar o impacto visual. O projeto também prevê a instalação de barreiras laterais para evitar que veículos saiam da pista e caiam na rua ao lado, localizada em um nível mais baixo.

No dia 9 de dezembro do ano passado, por exemplo, um automóvel Etios perdeu o controle e capotou. Conforme reportagem publicada em Zero Hora, o motorista relatou a policiais que vinha da Avenida Castelo Branco em direção ao Túnel da Conceição quando acabou se acidentando. O edital prevê a colocação de barreiras do tipo New Jersey — espécie de mureta baixa reforçada com concreto.

Atualmente, como não há guard-rail no trecho, cones são utilizados ao longo da via elevada para indicar ao motorista o perigo de uma queda e amenizar a ausência de estruturas de proteção. A sinalização viária e o sistema de iluminação também devem ser melhorados.