Funcionários da prefeitura de Canoas recebem cestas básicas com produtos contaminados por larvas 

Funcionários da prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana, receberam cestas básicas com produtos contaminados com larvas. Conforme relatos, os alimentos impróprios foram recebidos em dezembro, janeiro e fevereiro, e foram entregues por uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura do município.

Uma funcionária, que não quis se identificar, encontrou insetos em pacotes de feijão e de arroz em duas oportunidades. Os produtos estavam dentro da validade indicada na embalagem:

— Na primeira vez, minha mãe abriu um pacote de feijão que veio na cesta básica e notamos que tinham bichos dentro. Os produtos estão dentro da validade, tirei uma foto para comprovar. Na segunda vez, peguei a cesta e já conferi. Também estava com bicho, dessa vez em um pacote de arroz — explica a funcionária.

Uma outra funcionária, que também não quis se identificar, buscou a cesta básica nesta terça-feira (11), e também verificou que haviam larvas no interior de um pacote de feijão:

— Eu nem cheguei a abrir o pacote, deu para ver (as larvas) pelo plástico mesmo. A gente não consumiu esse produto, mas não pretendo trocar. É uma burocracia, temos que mandar memorando e acaba que não adianta nada. O pacote de feijão estava com vencimento para o mês de julho — conta a servidora da prefeitura.

As cestas básicas são entregues aos funcionários e aposentados, por meio do Rancho Básico Municipal. A prefeitura de Canoas desconta cerca de 50% do valor da cesta básica em folha dos trabalhadores, e custeia o valor restante.

As entregas ocorrem no Parque Eduardo Gomes, por meio de um sistema de “drive-thru”, e na sede da Associação dos Servidores Municipais de Canoas, de forma escalonada, conforme um cronograma.

A empresa Atacadão RS Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. fornece os alimentos e realiza as entregas com caminhões nos locais. Para retirar as cestas básicas, os funcionários precisam apresentar o crachá.

Procurada por Zero Hora, a Atacadão RS confirmou que fará a troca das embalagens contaminadas. Ainda, em nota, destacou que a presença do inseto popularmente conhecido como caruncho é comum no RS e não representa danos à saúde. A Prefeitura de Canoas afirmou que não tinha conhecimento do problema antes do contato da reportagem, e que buscou a empresa fornecedora para resolver a questão.

Leia as notas na íntegra:

Prefeitura de Canoas

"A Prefeitura de Canoas informa que não recebeu, através de seus canais oficiais, reclamações ou denúncias a respeito de problemas desta natureza com os ranchos dos servidores. Após tomar conhecimento desta reportagem, a administração municipal entrou em contato com a empresa fornecedora, que assegurou a troca das unidades que eventualmente possam ter apresentado a situação relatada. A empresa pontuou ainda que, por se tratarem de produtos naturais, alguns itens do rancho estão sujeitos à alterações, mesmo com as condições de armazenamento corretas, em períodos de altas temperaturas."

Atacadão RS Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.

"A Atacadão RS informa que as 10 cestas que apresentaram a presença de caruncho nas embalagens de grãos serão imediatamente substituídas, tendo sido as únicas unidades de um lote de 3.500 cestas adquiridas pela Prefeitura de Canoas.

Informa ainda que, embora não seja desejável, a presença do inseto popularmente conhecido como caruncho ou gorgulho em grãos como o feijão e o arroz é bastante comum em períodos de altas temperaturas como as que ocorrem nesse momento em nosso Estado. Sendo os grãos alimentos naturais, não industrializados e apenas polidos, o caruncho pode acessá-los ainda na lavoura ou no armazenamento, mas não representa uma ameaça à saúde.