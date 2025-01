Sem água, moradores do bairro Mário Quintana fazem fila para utilizar torneira de fonte

A falta de abastecimento de água que dura quase dois dias faz com que moradores do bairro Mário Quintana formem filas para pegar água de uma vertente. O bairro é um dos que segue sem fornecimento, embora o serviço já esteja em fase de normalização na zona norte da Capital.

Por volta das 9h desta quarta-feira (29), cerca de 20 pessoas faziam fila para chegar até a bica que serve de alternativa para manter as famílias abastecidas. O porteiro Fabrício Alves Ferreira carregava sete galões em um carrinho.

Segundo moradores, a fonte é utilizada há pelo menos três décadas e é procurada diariamente para consumo. Quando as torneiras de casa ficam vazias, a demanda aumenta.

Problema na rede

A falta de água afetou 35 bairros da zona norte de Porto Alegre após falha em adutora da Estação de Bombeamento de Água Tratada Ouro Preto, no bairro Jardim Floresta. O problema ocorreu na segunda-feira (27) e afetou toda a rede abastecida pela Estação de Tratamento de Água São João.

Durante a primeira tentativa de retomada das atividades, no final da tarde de terça-feira (28), foi identificado um novo problema, o que prolongou em mais quatro horas a demora no religamento do sistema.