Bar flutuante no Guaíba é evacuado por conta de temporal neste domingo, na zona sul de Porto Alegre

Atracado no Guaíba e próximo ao Pontal Shopping, na Zona Sul de Porto Alegre, o Floating Bar da Heineken precisou ser evacuado na noite deste domingo (16) por conta do forte temporal que atingiu a capital gaúcha.

Ventos fortes assustaram as pessoas no local. O público e os funcionários que estavam no bar flutuante ficaram encharcados e precisaram se abrigar no shopping. Conforme informações da comunicação do Pontal, não houve nenhuma ocorrência.