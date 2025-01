Nova temporada do Perimetral Podcast, "Hinos de POA" estreia com a música "Horizontes"; assista

O Perimetral Podcast lança uma nova série chamada "Hinos de POA", focando em músicas que se tornaram ícones de Porto Alegre. A estreia destaca "Horizontes", composta por Flávio Bicca Rocha em 1983 para a peça "Bailei na Curva", que marcou gerações. "Horizontes" extrapolou as fronteiras do teatro, tornando-se um símbolo da identidade porto-alegre.

No podcast, Bicca narra a jornada da composição, desde a inspiração até a aceitação do público. A canção reflete tanto experiências pessoais quanto coletivas vividas durante o período da ditadura militar no Brasil, com uma mensagem de liberdade e amor que ultrapassa as barreiras do tempo.