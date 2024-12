Falta de luz afeta abastecimento de água em Porto Alegre e Gravataí 

Moradores de bairros de Porto Alegre e de Gravataí estão sem água nesta sexta-feira (6) devido à falta de energia elétrica. As estações que abastecem as regiões foram afetadas após o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul.

Na Capital, os bairros Ponta Grossa, Belém Novo, Belém Velho, Vila Nova, Partenon, Santa Tereza, Hípica e Nonoai são afetados. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), estações de bombeamento de água tratada que atendem os bairros estão sem energia elétrica.

Leia Mais Inmet emite alertas para tempestade e chuva intensa no RS neste sábado

Em Gravataí, 33 bairros estão sem água ou com oscilação na pressão das redes. Isso ocorre devido à falta de luz na Estação de Tratamento de Água (ETA), que abastece o município. Conforme a Corsan Aegea, a RGE está no local trabalhando no reparo, no entanto a previsão é de que a água retorne somente na madrugada de sábado (7).

Confira quais são os bairros afetados em Gravataí:

Centro, Rincão da Madalena, Moradas Parque do Lago, Castelo Branco, Jansen, Oriçó, Natal, Reserva do Arvoredo, São Vicente, Barnabé, Santa Cruz, União, Búzios, Conceição, Vila Neiva, Jardim do Cedro, Parque do Itatiaia, Vila Imperial, Padre Réus, Vila Cledi, Vila Morada Gaúcha, Sagrada Família, Santa Cecília, Neópolis, Rosa Maria, Por do Sol, Morungava, São Marcos, Loteamento Rural Palermo, Parque Itacolomi, Cadiz, São Cristóvão e Santo Antônio.