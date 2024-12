Dmae remarca serviço na zona leste e nove bairros ficarão sem água na quinta-feira em Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) remarcou para a quinta-feira (5) a execução de uma obra programada na zona leste de Porto Alegre . A intervenção – prevista inicialmente para esta terça (3) e adiada em função de um reparo de equipamento, vai causar o bloqueio de um trecho do corredor de ônibus da Terceira Perimetral entre esta quarta (4) e a sexta-feira (6).

A obra de interligação entre os sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento deve melhorar o fornecimento em partes altas da Capital, como na Lomba do Pinheiro e no Morro da Cruz. Interligados, os dois sistemas poderão suprir mutuamente as necessidades operacionais, minimizando o impacto à população.