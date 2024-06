Frio intenso Notícia

Primeira noite da Operação Inverno acolhe mais de 190 pessoas em Porto Alegre

Ampliação do número de vagas em albergues do município acontece quando há previsão de temperaturas inferiores a 5ºC. Com isso, a capacidade máxima de atendimento sobe para 302

29/06/2024 - 15h24min