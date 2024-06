Juíza determina que controle interno volte a fazer avaliação prévia de pagamentos da prefeitura de Porto Alegre

Uma decisão judicial liminar determinou que a prefeitura de Porto Alegre faça, no prazo de 15 dias, a inclusão da Controladoria-Geral do Município (CGM) no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (Sigef). Essa ferramenta, entre outras atribuições, é responsável pelo fluxo de análise e efetivação dos pagamentos com recursos públicos. Dentre os objetivos da adoção da nova tecnologia estaria a modernização da gestão, observando padrões de qualidade previstos em norma federal. A prefeitura afirma que estuda medidas jurídicas cabíveis e que o ajuste no prazo definido pela Justiça é “tecnicamente inviável”.