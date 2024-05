O nível do Guaíba voltou a subir nas últimas horas, gerando novas preocupações às autoridades e à população de Porto Alegre. A depender do tamanho desta alta, e de seus efeitos ao fluxo do trânsito no novo corredor humanitário erguido ao lado da Rodoviária, a prefeitura de Porto Alegre não descarta a possibilidade de realizar uma elevação da altura desta nova via de acesso à Capital.