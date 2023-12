A prefeitura de Porto Alegre deu início na noite desta segunda-feira (18) ao remanejamento de água para atender pontos com problemas no abastecimento na Capital. A medida foi definida pelo prefeito Sebastião Melo e o diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, após uma reunião para mapear os pontos atingidos na cidade.