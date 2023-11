As viagens do Catamarã entre Guaíba e Porto Alegre voltam à operação normal na manhã deste domingo (26) após quase uma semana fora de funcionamento. O serviço de transporte de passageiros foi suspenso na última segunda-feira (20) por conta da elevação do nível do Guaíba, que, inclusive, ocasionou a colisão de uma das embarcações no Cais Mauá.