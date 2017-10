A Justiça do Trabalho determinou que a prefeitura de Porto Alegre pague os valores atrasados do serviço prestado pela Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas (Cootravipa). A decisão do juiz Paulo Ernesto Dorn, da 18ª Vara do Trabalho da Capital, estabelece que o executivo deposite, inicialmente, a verba utilizada para o pagamento dos salários dos garis.