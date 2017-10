Em paralelo à multiplicação de opções gastronômicas no eixo junto ao Colégio Militar, em Porto Alegre , um grupo de artistas colabora, desde 2011, para a transformação visual da Rua Vieira de Castro. Instalada inicialmente como Musgo Design, reunindo artistas, arquitetos e designers, a Casa Musgo ganhou destaque à esquina da via que desemboca na Redenção com a Avenida Venâncio Aires.

Para contribuir com o processo de melhoria da via, os artistas organizaram, no ano passado, duas edições de um evento aberto ao público, a Travessa Cultural Redenção. Realizadas no sábado, das 8h às 21h, atividades fecharam a Vieira de Castro com atrações culturais diversas, que tinham objetivo de promover a integração de moradores, comerciantes e frequentadores do bairro — uma nova edição está sendo planejada para dezembro.