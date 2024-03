Os shows, espetáculos e congressos geram grande impacto para as cidades. De acordo com a pesquisa Impacto Econômico dos Eventos Turísticos no RS, realizada pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-RS), em 2022, diversos setores tiveram um aumento nas receitas por conta do retorno dos eventos, como o comércio (72,7%), a gastronomia (77,3%) e a prestação de serviços (68,18%).