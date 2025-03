Líder do PL diz que pedirá urgência para pautar anistia nesta semana aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados, disse que pedirá, ainda nesta semana, a urgência na votação do projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 . A declaração ocorreu em ato convocado para este domingo (16), na praia de Copacabana, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em apoio à anistia.

— Estou assumindo o compromisso com todos vocês de que nesta semana, quinta-feira (20), na reunião do colégio de líderes, vamos dar entrada com a minha assinatura, dos 92 deputados do PL e de vários outros partidos, para que possamos pedir a urgência do PL da Anistia para entrar na pauta na semana que vem — afirmou Cavalcante.