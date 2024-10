Decisão de Cármen Lúcia

STF dá cinco dias para Janones se defender em caso de calúnia e injúria contra Bolsonaro

Ex-presidente ingressou com queixa-crime após ser chamado de "ladrãozinho de joias", "miliciano" e "bandido fujão" em publicações feitas pelo parlamentar no X entre março e abril do ano passado

14/10/2024 - 20h51min