O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma nota de pesar pelo falecimento do ex-ministro da Fazenda Delfim Netto, aos 96 anos, na madrugada desta segunda-feira (12). O chefe do Executivo lembrou de algumas histórias com Delfim e disse que seu legado ficará para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos.