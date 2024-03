A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas nesta terça-feira (19) pelos crimes de associação criminosa e de inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. A falsificação, segundo a PF, teria o intuito de burlar regras sanitárias durante a pandemia de covid-19, evitando possíveis problemas para que Bolsonaro entrasse nos Estados Unidos, país que exigia a imunização dos estrangeiros, no fim de 2022.