O governo do Estado fez duras críticas ao bloqueio das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) por manifestantes ligados ao sindicato dos professores do Estado (Cpers), o que impediu o início da transferência de alunos de escolas em greve para outras instituições de ensino. O chefe da Casa Civil disse que a negociação entre professores e o Estado foi radicalizada e politizada. Para Fábio Branco, partidos de oposição estão fomentando a ação dos professores.

A secretária-adjunta de Educação do RS, Iara Wortmann, lamentou o bloqueio das CREs por professores. Para ela, a ação foi um "desrespeito aos alunos", especialmente os de 3º ano do Ensino Médio, que vão prestar o vestibular, e de 9º ano de Ensino Fundamental, que se preparam para ingresso em cursos técnicos. Iara também disse que a greve impediu que milhares de alunos de 5º ano de Ensino Fundamental realizassem os exames da Prova Brasil, que avalia os conhecimentos dos alunos em Matemática e Português. O resultado compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

PT rebate críticas

O presidente do PT no Rio Grande do Sul, deputado federal Pepe Vargas, afirmou que a postura de Branco é a de um governo que não dialoga com movimentos que lutam por seus direitos e "coloca a culpa nos outros pelos problemas que não resolve".