Sulgás reitera apoio técnico para duplicação da BR-116, em Caxias

A empresa afirma prestar informações ao órgão federal desde 2023 e garante que há possibilidade de realizar a intervenção sem mover a tubulação, tanto do ponto de vista técnico quanto de segurança e qualidade do solo. O trecho de 900 metros é margeado por um gasoduto, que o Dnit diz precisar ser deslocado sob risco de a obra ser mais lenta e custar três vezes mais .

Quem vai pagar a conta?

O impasse — que a prefeitura de Caxias tenta resolver em uma nova rodada de negociações — está no entendimento de ambas as partes de que não há necessidade de gastos além do previsto.