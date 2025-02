Debate sobre novo endereço gera críticas entre vereadores de Caxias e presidente Instituto Quindim

Entidade busca nova sede após ter de deixar o Pátio Eberle. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A rejeição de um pedido de informações sobre a localização do Instituto Quindim segue repercutindo e gerando críticas públicas entre parte dos vereadores de Caxias e o presidente da entidade, Volnei Canônica.

Na sessão desta quinta-feira (13), o líder do governo, Daniel Santos (Republicanos), voltou a tocar no assunto e disse que recomendaria ao Executivo manter as tratativas com o instituto, mas encerrar o diálogo com Canônica. A manifestação ocorreu em função de críticas do presidente nas redes sociais à decisão da Câmara na sessão de terça-feira (11).

— O debate na sessão foi limpo, não vejo necessidade de polemizar isso nas redes sociais. O município está de portas abertas e ninguém atacou o Volnei pessoalmente — disse Santos.

O pedido de informações havia sido proposto pela vereadora Andressa Marques (PCdoB) e acabou rejeitado por 12 votos a sete. Entre os argumentos dos vereadores que votaram contra o pedido estava o fato do Instituto Quindim ser uma entidade privada e também o fato de que há conversas em andamento diretamente com o município.

O imbróglio surgiu porque a prefeitura havia oferecido a Biblioteca Parque Largo da Estação como sede do Quindim no ano passado. Neste ano, contudo, o município mudou de ideia e decidiu instalar a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico no espaço. Dessa forma, o Quindim iria para a Estação Cidadania, no bairro Cidade Nova.

"Falam como se eu fosse o proprietário"

Canônica rebateu algumas declarações de vereadores na sessão de terça. Ele diz que a entidade é sem fins lucrativos, tem reconhecimento público e realiza ações que reverberam no município. Além disso, ele afirma que a prefeitura procurou o Quindim para oferecer uma nova sede, quando houve a saída do antigo endereço, no Pátio Eberle.

— Falam de mim como se eu fosse o proprietário do Instituto. Não existe contrato, existe estatuto. Não somos contra o CEU (Estação Cidadania), mas lá já é um equipamento cultural por si só. Se o município quer ajudar o instituto, que seja em um espaço que comporte o instituto. Não estamos escolhendo bairro — devolve.