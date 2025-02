Com divergência na base governista, Câmara rejeita pedido de informações sobre destino do Instituto Quindim

A Câmara rejeitou um pedido de informações da vereadora Andressa Marques (PCdoB) a respeito do novo espaço do Instituto de Leitura Quindim. A solicitação tinha o objetivo de entender por que a Biblioteca Parque da Estação, que chegou a ser apontada como possível endereço deixou de ser oferecida .

A rejeição contou com votos de parlamentares da base governista e de vereadores de direita. As vereadoras Andressa Mallmann (PDT) e Marisol Santos (PSDB), da base aliada, foram favoráveis ao pedido de informação. O colega de bancada de Marisol, Aldonei Machado (PSDB), teve voto contrário. É a segunda vez que há divergência entre os vereadores do PSDB nesta legislatura.