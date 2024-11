As buscas por Alziro Gonçalves Neto, 78 anos, devem ser retomadas na segunda-feira (4). O caxiense está desaparecido desde 11 de setembro no Mato Grosso. A família, que é de Caxias do Sul, foi informada pela Polícia Civil de Cuiabá de que os bombeiros podem realizar uma busca em uma área de mata na capital mato-grossense.