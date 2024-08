Quatro dos cinco municípios mais populosos da Serra registraram aumento de processos por assédio moral no ambiente de trabalho

O número de processos por assédio moral aumentou em quatro dos cinco municípios mais populosos da Serra no comparativo entre 2022 e 2023. Conforme levantamento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), houve crescimento em Bento Gonçalves, Farroupilha, Vacaria e Canela no período. Somente Caxias do Sul teve diminuição do número de processos relacionados ao tema — veja a tabela abaixo.