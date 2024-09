Homicídio privilegiado Notícia

Polícia conclui que mulher cometeu homicídio ao matar o marido em Caxias

Davi Nunes Venâncio foi morto a facadas no dia 17 de agosto, na Rua Armando Zandomeneghi, no bairro Bela Vista. Mulher chegou a ser presa em flagrante, mas foi liberada no dia seguinte

30/08/2024 - 11h07min