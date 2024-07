Elias Alves Dutra e Roberto Carlos Monteiro foram condenados pela morte de Édson Luís Chaves da Silva, 38 anos, assassinado no dia 7 de dezembro de 2022 em uma escadaria na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul. O julgamento, nesta quarta-feira (17), foi encerrado por volta das 19h.