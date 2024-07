Cinco suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas foram presos em Caxias do Sul, no final da tarde desta quinta-feira (11). As prisões em flagrante ocorreram na Operação Zaga Cruz, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com o apoio das delegacias da 8ª Região Policial. A ação visa combater este tipo de crime na área central do município.