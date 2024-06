O segundo suspeito de participar do assassinato do taxista João Vieira da Silva, 64 anos, foi encontrado no bairro Mariani, em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (19). Conforme o 4º Batalhão de Choque da Brigada Militar (4ºBPChq), Maicon Ernesto dos Santos, 21, foi localizado na Rua Rachel Cousseau. O homem teria atirado contra os policiais e foi morto no confronto. Uma segunda pessoa, ainda não identificada, também morreu no tiroteio.