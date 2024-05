O suspeito de matar Eduardo Richard Vieira Guerra, 19 anos, na saída de um bloco de carnaval em fevereiro, em Caxias do Sul, foi preso nesta sexta-feira (17) pela Brigada Militar (BM). De acordo com os policiais, o suposto autor do crime tem 18 anos e foi pego pelo 12º Batalhão de Polícia Militar na Rua Os Dezoito do Forte, no Centro, por volta das 17h20min.