O julgamento de Rudimar Bernardo da Silva, que deveria ter sido realizado nesta quinta-feira (25), foi transferido pela 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Ele é acusado de matar a tiros Clóvis Pereira Evaldt em março de 2009, na Rua Francisco Boniatti, no bairro Planalto. A transferência ocorreu a pedido da defesa. A nova data do julgamento não foi divulgada.